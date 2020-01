As novas tabelas de IRS já foram publicadas em Diário da República e juntamente com elas, o Ministério das Finanças divulgou seis simulações que podem ser o seu caso. De acordo com o que estava previsto houve a atualização das tabelas em 0,3%, mas o Governo optou por descer o montante da retenção na fonte que é feita todos os meses. Quem não for aumentado deve receber mais por mês, ora veja:

Segundo o comunicado das Finanças, "estas tabelas agora aprovadas refletem, para além da sua adequação à taxa de inflação e a atualização automática do valor do mínimo de existência, o progressivo esforço de ajustamento entre as retenções na fonte e o valor de imposto a pagar decorrente das alterações aprovadas em matéria de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)."