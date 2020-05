As transportadoras de mercadorias poderão agora pagar as portagens mensalmente, numa moratória que tem efeitos durante o estado de emergência e que se prolonga aos três meses seguintes, anunciou hoje a associação que representa as concessionárias de autoestradas.

Num comunicado, a APCAP – Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontos com Portagem, que conta com 24 concessionárias nacionais, indicou que as empresas “acertaram que o pagamento de portagens passa a ser feito mensalmente, permitindo a todos uma melhor gestão da tesouraria numa fase decisiva para a atividade económica”, numa altura de combate à pandemia de Covid-19.

Na mesma nota, a APCAP refere que “esta medida tem efeitos práticos durante o estado de emergência e prolongar-se-á por três meses após o levantamento do mesmo”.

De acordo com a associação, “as concessionárias de autoestradas, através da Via Verde, estão a apoiar as empresas transportadoras de mercadorias, com a aplicação de medidas relacionadas com o pagamento de portagens”, tendo em conta a situação atual, em que “todos são chamados a colaborar, no sentido de estimular uma rápida retoma da economia”.