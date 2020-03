Quem passa recibos verdes, os trabalhadores independentes, também ficam muito limitados na sua atividade em tempos de Covid-19. Alguns terão também direito a apoios. O formulário para os pedir deve ficar disponível, na Segurança Social Direta, esta semana. Até lá, fica aqui o esclarecimento de algumas dúvidas por parte da advogada do departamento Laboral da Antas da Cunha Ecija, Isabel Araujo Costa, em declarações à TVI24/ Economia24.

1 - O formulário para os trabalhadores independentes, quando estará disponível? Disseram-me dois ou três dias. É verdade?

O formulário ainda não está disponível, sendo as informações divulgadas de que estará disponível no final do mês de março.

2 - Vai estar disponível na Segurança Social Direta e não na página da Segurança Social, certo?

Sim, o formulário estará disponível na Segurança Social Direta, através das credenciais de acesso do próprio trabalhador independente. Se ainda não tem senha de acesso, peça.

NOTA:

Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento do apoio, que será efetuado por transferência bancária. Se ainda não tem o seu IBAN registado deverá registá-lo através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção Alterar a conta bancária.

3 - Com tantos casos diferentes de recibos verdes, como vão selecionar que casos são contemplados no formulário?

Serão selecionados para os apoios os trabalhadores que cumprirem os critérios, designadamente, este apoio só está ao alcance daqueles que tenham feito descontos em, pelo menos, três meses consecutivos nos últimos 12. Além desta condição de acesso ao apoio, têm de estar abrangidos exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes, não podem ser pensionistas e têm de estar em situação comprovada de paragem total da sua atividade, ou da atividade do referido setor, em consequência do surto de Covid-19.

4 - Como vão estabelecer as diferenças entre quem está a ter rendimento e quem não tem nenhum?

A prova da paragem total da atividade será feita mediante declaração sob compromisso de honra ou, no caso de trabalhadores independentes em regime de contabilidade organizada, do contabilista certificado.

5 - Como vão fazer com quem está isento por ser o primeiro ano de atividade?

Sendo o critério o dos descontos em pelo menos 3 meses consecutivos nos últimos 12, quem está isento, logo não descontou, em princípio está excluído destes apoios extraordinários. Tal resulta da interpretação literal da norma.

6 - E como fazem com as avenças, que agora estão paradas ou reduzidas?

Se se referir a avenças, naturalmente deixam de as receber. Havendo essa redução da atividade, devem pedir os apoios previstos.

