O subsídio para assistência é uma prestação em dinheiro atribuída ao pai ou à mãe para que estes possam prestar assistência imprescindível e inadiável a filho, por motivo de doença ou acidente, e insere-se nas medidas de proteção da parental idade.

Ou seja, fixava-se em 65% da remuneração, em legislação específica antes da entrada em vigor do Orçamento do Estado 2020 (OE2020), e é de 100% desde ontem, 1 de abril, a data da entrada em vigor do novo OE. Uma situação/ solução distinta da que foi posta em marcha no âmbito da Covid-19.

De acordo com as explicações dadas à TVI24 pela advogada da RSN Advogados, Eduarda Almeida Costa, “a medida extraordinária de apoio à família concebida para fazer face às circunstâncias de pandemia é distinta do subsídio de assistência a filhos.”

A medida no âmbito Covid-19 “está relacionada com a suspensão das atividades letivas e pressupõe o pagamento de 66% da retribuição, sendo que 33% é da responsabilidade do ISS, I.P. e 33% da responsabilidade da entidade empregadora (com limite mínimo de um salário mínimo). Trata-se de um mecanismo especial que assegura o pagamento de dois terços da remuneração dos pais de crianças até 12 anos em função do fecho das escolas.”

Apesar das diferenças, a advogada na esconde que “poderá dar-se a situação de acompanhar dependente que se encontre doente ou em isolamento profilático. Neste caso, também se aplica este apoio e já não o extraordinário concebido para assistência a menores dada a suspensão de atividades lectivas.”

Ou seja, desde ontem que ficar em casa, do privado, com um filho doente ou em isolamento profilático, recebe 100% pela via da entrada em vigor do OE.

Ma para que não haja dúvidas, diz a espacialista da RSN Advogados, “as medidas excecionais da Covid-19 prevalecem sobre normas legais, gerais e especiais que disponham em sentido contrário, designadamente as constantes da lei do Orçamento do Estado.”

Caso exista mecanismos extraordinários direcionados concretamente para a situação de emergência estes haverão de ser observados em primeira linha.

Em situação normal, as escolas não fechariam e o apoio extraordinário não existiria.

Hoje a CGTP, em comunicado, veio chamar a atenção para o facto o subsídio de apoio aos filhos ser agora distinto entre privado e público já que pelo OE2020, para os trabalhadores da Administração Pública: o subsídio ficou nos 65% (não foi alterado).

Por fim, as medidas concretas sobre as quais questionara entraram imediatamente em vigor. Não se encontram, portanto, travadas em termos efetivos/legais .

Falamos por exemplo:

- aumento de 10% do subsídio de desemprego para casais com filhos ou famílias monoparentais

- reforço do complemento de alojamento para estudantes do ensino superior

- subsídios mensais de manutenção de bolsas aumentam 1%

O que poderá acontecer são alterações, retificações ao OE, bem como impedimentos indiretos ao seu real e imediato gozo- p.ex. os relacionados com a educação, dado que as atividades se encontram suspensas”, diz a advogada.

Acrescentando que “há um conjunto de medidas destinadas às famílias e empresas e tem como prioridade promover o investimento público e privado, apostar na educação, na ciência, saúde e cultura. Ora, o investimento que seria necessário canalizar para tais sectores tornar-se-á insuficiente para se alcançar os objetivos propostos.”

Há ainda outras medidas que não têm prazo certo para entrar em vigor, uma vez que se firmam em autorizações legislativas ao governo (p.ex. a criação de escalões de consumo de eletricidade em sede de IVA).

