Mesmo no centro da pandemia de Covid-19 há obrigações fiscais que são para cumprir, como a entrega da declaração de IRS referente a 2019. O prazo para reclamar das faturas termina hoje. O prazo de entrega inicia-se amanhã e termina a 30 de junho, por isso ponha mãos à obra.

Nos últimos dias e devido à alteração de trabalho e rendimentos que a Covid-19 provocou e vai provocar na vida de muitos portugueses levantou-se a questão da tributação dos trabalhadores em regime de lay-off, no que toca aos rendimentos de 2020.

Segundo a TVI24 pode apurar, não há forma, para já, de fugir à declaração de rendimentos do trabalho, sejam eles quais forem. O mecanismo prevê que seja a empresa a pedir o regime de lay-off simplificado dos seus trabalhadores que, mesmo ganhando menos, terão esses rendimentos do trabalho para declararem em 2021, por isso não descore de recolher faturas e tudo o que conseguir de comprovativos.

O que poderá acontecer em 2021, é que o trabalhador, pela via do lay-off, se veja confrontado com uma descida de escalão no IRS ou tenha uma alteração na tabela de contribuições. Saiba que em caso de lay-off:

O montante do apoio será no valor de 2/3 da retribuição ilíquida do trabalhador, com um limite mínimo do valor da retribuição mínima mensal garantida (635€) correspondente ao seu período normal de trabalho e máximo de três retribuições mínimas mensais garantidas (1.905€), sendo 70% suportado pela Segurança Social e 30% pelo empregador.

Este apoio deverá ser integralmente pago pelo empregador, sendo que a parte correspondente à Segurança Social será reembolsada, por aquela entidade, ao empregador. Contas feitas, o Estado vai pagar 70% do salário dos trabalhadores que as empresas mandarem para casa. Os empresários têm de adiantar o dinheiro e pedir depois o reembolso ao Estado.

Lay-off: formulário já está disponível na Segurança Social. 12 respostas às suas dúvidas

Antes da entrega da declaração Modelo 3 do IRS de 2019, a partir de amanhã, os contribuintes têm ainda a possibilidade de validar as deduções à coleta apuradas pelo Fisco na sequência da informação que lhe chegou ao longo do ano por via do e-fatura e que já validámos antes.

No caso de haver uma despesa familiar que não está bem, se quiser, pode ainda reclamar através do e-balcão esta terça-feira.

Quanto às outras deduções à coleta, e se os valores pré-inscritos no Modelo 3 não corresponderem aos que tem guardados, poderá preencher manualmente a declaração de IRS - despesas de saúde, educação, encargos com lares e habitação.

A partir de amanhã, 1 de abril, pode entregar a declaração na sua área do Portal das Finanças ou confirmar a declaração automática de rendimentos pré-preparada pelo Fisco.