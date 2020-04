Desde o início da semana que muitos portugueses tentam recorrer às medidas proteção ao crédito, que ficaram estabelecidas, nomeadamente sobre o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 27 de março. Medidas excecionais de proteção das famílias em tempo de Covid-19.

A Associação de Defesa dos Consumidores têm ouvido muitas dessas pessoas e procura ajudá-las a esclarecer dúvidas, por isso mesmo, Natália Nunes, responsável do gabinete ao sobre-endividado da Deco, vai estar na Instagram da TVI24 amanhã, quinta-feira, dia 2 de abril, pelas 12:00, em Direto, para responder a algumas dúvidas de quem queira participar. Antecipamos alguns esclarecimentos.

1 - Em que consiste a Moratória?

Suspensão do pagamento das prestações com consequente prorrogação do prazo do empréstimo no mesmo período (6 meses). Isto significa que o consumidor adia o pagamento das prestações, juros e capital por um período de seis meses. Os juros vencidos e não pagos serão acrescidos ao capital em divida e quando retomar o pagamento das prestações, elas serão ligeiramente superiores.

Mas, a lei permite que o consumidor solicite apenas os reembolsos de capital, ou parte deste seja suspenso. Cabe ao consumidor analisar qual a melhor opção para a sua situação.

2 - Quais os requisitos para aceder à moratória?

Requisitos Gerais:

- pessoas singulares que tenham residência em Portugal e;

não esteja, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições;

e comprovem a regularidade da respetiva situação tributária e contributiva.

Condições específicas do titular de crédito à habitação:

Em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.;

Tenham sofrido uma redução do período normal de trabalho,em virtude de crise empresaria;l

Tenham sofrido uma suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial;

Estejam a prestar assistência assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;

Estejam em situação de isolamento profilático conforme estabelecido no Deceto Lei nº 10-J/2020;

Estejam em situação de doença conforme estabelecido no Decreto Lei nº 10-J/2020;

Trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei,

Trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência, nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março.

3 - Como fazer a formalização do pedido?

As pessoas singulares devem, por meio físico ou por meio eletrónico, enviar à instituição mutuante uma declaração de adesão à aplicação da moratória assinada pelo mutuário e acompanhada documentação comprovativa da regularidade da respetiva situação tributária e contributiva.

ATENÇÃO: Os bancos disponibilizam informação no site e a têm também disponível a possibilidade de apresentar o pedido para aceder à moratória on-line. Pode ainda pedir a carência para outros créditos on-line. Usando o home banking ou aplicação do seu banco no telemóvel. Muitos bancos têm estas funcionalidades embora com apresentações diferentes.

Resposta do banco: o Banco tem 5 dias para responder

As instituições aplicam as medidas de proteção no prazo máximo de 5 dias úteis após a receção da declaração e dos documentos referidos, com efeitos à data da entrega da declaração, salvo se a pessoa não preencher as condições necessárias.

Caso o banco verifique que quem pede não preenche as condições para poder beneficiar das medidas previstas no artigo , o banco deve informá-lo desse facto no prazo máximo de três dias úteis, mediante o envio de comunicação através do mesmo meio que foi utilizado pela entidade beneficiária para remeter a declaração com o pedido.

4 - Qual a data da produção de efeitos do pedido da moratória?

À data da entrega da declaração.

Reporte de informação:

As exposições abrangidas pela moratória são comunicadas à Central de Responsabilidades de Crédito.

Consequências:

A extensão do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, comissões e demais encargos não dá origem a qualquer:

Incumprimento contratual;

Ativação de cláusulas de vencimento antecipado;

Suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação, que serão capitalizados no valor do empréstimo com referência ao momento em que são devidos à taxa do contrato em vigor; e

Ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas entidades beneficiárias das medidas ou por terceiros, designadamente a eficácia e vigência dos seguros, das fianças e/ou dos avales.

Em resumo, diz a Deco:

1) Contactar o banco e pedir o formulário para fazer o pedido;

2) Preencher e assinar o pedido;

3) Anexar os documentos que comprovam a sua situação que lhe permite aceso à moratória a Declaração de não dívida às Finanças e à Segurança Social;

4) Enviar e aguardar 5 dias