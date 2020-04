Já nos vamos habituando, também como consequência do desacelerar a fundo da atividade económica provocada pela pandemia, a que os combustíveis desçam de preço.

Na próxima segunda-feira, a descida deve rondar os dois cêntimos por litro, tanto na gasolina como no gasóleo, diz o Negócios.

Mas a verdade é que a TVI24 foi fazer as contas, e de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, desde o início do ano o preço do litro de gasóleo simples já caiu cerca de 14% e o da gasolina simples 95 desceu mais de 17%.

Ou seja, à medida que as semanas passam as decidas do Preço Médio de Venda (PVP), aquele que pagamos na bomba quando vamos abastecer, parecem não ter fim. Boas notícias para o consumidor. Melhores, não fosse a situação que enfrentamos.

E se a pandemia Covid-19 fez travar a fundo a economia mundial, concretamente a produção de países como a China e os EUA, com um impato enorme na procura de petróleo, a matéria-prima, a "guerra" dos gigantes que produzem o ouro negro também não ajuda.

De resto é esperado que na próxima semana, a aliança de produtores de petróleo, liderada pela Arábia Saudita, debata cortes de produção para travar a oferta que chega ao mercado todos os dias. Numa altura em que a procura é bem menor. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está ainda a equacionar convidar os EUA, outro gigante mundial do setor, a participar da teleconferência.

Isto depois de na quinta-feira o preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência às importações portuguesas, subir quase 20%. Os investidores foram surpreendidos por uma mensagem do presidente norte-americano, Donald Trump, colocada na rede social Twitter, em que admitia um entendimento entre sauditas e russos para reduzirem a produção.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!