Vai viajar para o estrangeiro e leva consigo o seu telefone, tablet ou computador? O roaming é o serviço que permite usar estes equipamentos para fazer chamadas de voz, enviar mensagens de texto (sms) ou aceder à internet quando está no estrangeiro.

Os preços são diferentes?

Em roaming, o preço das telecomunicações é habitualmente mais elevado, mas no Espaço Económico Europeu (EEE), que além dos estados membros da União Europeia (UE), inclui a Noruega, Islândia e Lichenstein, os preços não podem exceder o que paga no mercado doméstico pelas chamadas e sms para outras redes nacionais.

Como funciona?

Se estiver em roaming no EEE e tiver um plafond mensal com chamadas ou sms gratuitas, pode utilizá-lo como se estivesse em Portugal. Até ao limite do plafond não paga. Depois de esgotar o plafond pagará no máximo o preço que paga em Portugal pelas chamadas e SMS para outras redes nacionais

E na utilização de internet?

Caso utilize a internet em países do EEE, saiba que o seu operador pode fixar políticas de utilização responsável para prevenir situações de abuso no consumo de dados em roaming

Mesmo que tenha um plafond de dados muito elevado ou ilimitado incluído no seu pacote nacional, o operador pode fixar um limite inferior para os dados que pode utilizar em roaming. As regras para estabelecer este limite estão definidas pela Comissão Europeia (CE).

Se exceder o limite do plafond em roaming, o consumo adicional de dados é sujeito à tarifa que paga em Portugal, podendo ser acrescida de uma sobretaxa fixada pela CE.

Mas estas regras vigoram em toda a Europa?

Estas condições não se aplicam às comunicações que realizar:

• em países europeus que não pertencem ao EEE (como Suíça ou Andorra…, por exemplo)

• a bordo de um cruzeiro durante a navegação ou num avião durante o voo

Mas no caso da internet o operador faz um alerta quando se atinge um determinado nível de consumo?

Quando está num país do EEE e antes do seu consumo de internet atingir o limite de 50 euros, receberá um aviso do seu operador a informar como pode continuar a usar a Internet depois de atingir esse valor.

Isto é ainda mais importante quando viaja para fora do EEE porque o risco de receber uma fatura elevada é bastante superior.

Fora do EEE há países que não cortam o acesso à internet ao atingir os 50 euros. Cabe ao seu operador fornecer-lhe essa informação bem como o preço do minuto de voz, sms e internet.

Então o que devo fazer?

Antes de viajar fale com o seu operador para saber:

• se o seu tarifário tem roaming

• com detalhe os valores a pagar

• o volume de dados que poderá usar no país de destino

Pode ainda consultar a informação sobre roaming em www.anacom-consumidor.pt.

NOTA: quem está em roaming é sempre quem está no estrangeiro e é a esse utilizador que se aplica a tarifa.