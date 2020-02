O secretário da Energia dos Estados Unidos, Dan Brouillette, afirmou, nesta quinta-feira, em Lisboa que "o investimento chinês na EDP pode apresentar problemas" de segurança aos Estados Unidos devido à presença da empresa no país.

A preocupação que há é que à medida que a EDP continua a crescer nos Estados Unidos, que nós esperamos que continue, a presença do investimento chinês na EDP possa apresentar problemas (...), e isso é o que iremos avaliar", disse o secretário da Energia do governo do presidente Donald Trump.