A Sonae Capital anunciou, nesta quinta-feira, o lançamento de uma nova rede de ginásios low cost, sob a marca Element, cuja criação fazia parte da estratégia de longo prazo da sua unidade de negócio SC Fitness, mas “foi acelerada” pela pandemia.

A criação da nova rede, que fazia parte da estratégia de longo prazo da SC Fitness, foi acelerada pela necessidade de responder aos desafios criados pela pandemia, pois permite aos portugueses continuar a praticar desporto em segurança com total flexibilidade e a preços muito reduzidos”, refere a Sonae Capital em comunicado.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte oficial da SC Fitness, os dois primeiros ginásios da nova marca Element - no Parque das Nações, em Lisboa, e em Vila Nova de Gaia - “iniciaram o seu funcionamento normal no último mês” e estavam já a ser explorados pela empresa, sob a marca Pump.

“O plano de expansão tem, para já, definida uma nova abertura na Grande Lisboa, em Tercena”, agendada para o início do próximo ano, revelou, sendo que esta unidade surgirá num espaço novo.

A Sonae Capital afirma que a nova rede de ginásios se propõe “revolucionar o mercado do fitness low cost”, apresentando um preço de 2,99 euros por semana, “com total flexibilidade e sem fidelização”.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da SC Fitness destaca que “a prática desportiva ganhou uma especial importância na atual situação de pandemia”, distinguindo-se os novos ginásios Element “por serem verdadeiramente ‘low cost’, permitindo que qualquer português possa praticar desporto e cuidar de si”.

Estamos a democratizar o acesso ao fitness em Portugal e a disponibilizar soluções de treino que respondem a todas e quaisquer necessidades”, sustenta Bernardo Novo.

Salientando que a nova marca beneficia da “experiência e ‘expertise’” dos mais de 20 anos de atividade da Solinca (outra das redes de ginásios do grupo) no mercado português, a Sonae Capital adianta que os ginásios Element “assentam num novo conceito, focado no treino em sala e com acesso automatizado”.

“Os ginásios oferecem oito áreas distintas de treino, com aulas de grupo que utilizam os equipamentos do próprio ginásio”, refere, precisando que entre os equipamentos disponibilizados estão máquinas cardio, máquinas cardio não motorizadas, máquinas de musculação, zonas de pesos livres, equipamentos ‘plate-loaded’, zonas de treino funcional e zonas dedicada ao TRX.

Os clientes dispõem ainda de balneários e acompanhamento técnico gratuito, tendo também disponível o serviço de personal trainer e o acesso ao ginásio online.pt e à App.

A utilização dos ginásios Element é livre, entre as 07:00 e as 23:00 durante a semana e das 09:00 às 18:00 aos fins de semana e feriados, sendo que, por 4,99 euros por semana, os clientes podem também levar um amigo para todos os seus treinos, numa solução que pretende “funcionar como uma motivação extra e favorecer o compromisso”.

A opção pela modalidade de 5,99 euros semanais permite aos clientes ter acesso a todos os clubes da rede, bem como ao ginásio online.