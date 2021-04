A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta segunda-feira para a existências de ‘emails’ fraudulentos que estão a ser enviados, solicitando dados bancários para posterior reembolso do IRS.

“Se recebeu um ‘email’ supostamente em nome da AT a solicitar dados dos seus cartões bancários para posterior reembolso, ignore”, avisa a Autoridade Tributária e Aduaneira numa mensagem publicada na sua página no Facebook.

A AT sublinha que se “trata de um ‘email’ fraudulento”, pelo que o contribuinte “deve eliminá-lo de imediato”.

O email falso que está a ser enviado reproduz a imagem da AT, menciona um valor de reembolso e pede ao destinatário para clicar num ‘link’ de forma a aceder ao “reembolso de impostos”.

No seu folheto sobre segurança informática, a AT precisa que, perante este tipo de situações, as mensagens devem ser ignoradas, não devendo o contribuinte "em caso algum" seguir o ‘link’ indicado ou fornecer qualquer tipo de informação.