A CNN Portugal lançou esta segunda-feira um site de recrutamento de profissionais no setor.

Para se candidatar a um emprego no novo projeto da CNN, marca norte-americana de referência no mundo noticioso, deve aceder ao site cnnportugal.pt

"Estamos à procura de pessoas apaixonadas por notícias para se juntarem à família CNN Portugal. Queremos profissionais independentes, empenhados e ousados. Queremos colaborar com diferentes vozes para criar e crescer juntos. Queremos causar impacto com informação rigorosa, credível e exclusiva. Com a CNN Portugal, abre-se um novo capítulo na história dos media no nosso país. Não fiques de fora da História", lê-se no site da CNN Portugal, uma marca do grupo Media Capital.