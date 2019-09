A empresária angolana Isabel dos Santos, disse hoje, em Lisboa, que pretende continuar a investir e a "criar emprego e dar oportunidades aos jovens" em Portugal.

Em curtas declarações aos jornalistas à margem do Fórum Internacional sobre Mobilidade e Inovação, organizado pela Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CE-CPLP, onde participou, Isabel dos Santos lembrou que investiu há mais de dez anos em Portugal "quando seguramente havia menos pessoas interessadas" e disse continuar a acreditar na economia portuguesa.

Eu acredito na economia portuguesa", afirmou a empresária, filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, acrescentando: "Portugal tem muito talento, gosto muito de trabalhar com jovens portugueses, com as universidades portuguesas e há muita inovação e nós investimos muito no setor da pesquisa e desenvolvimento".