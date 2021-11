No passado dia 3 de novembro, a Assembleia da República aprovou alterações ao Código do Trabalho, que passou a prever, desde então, o direito a desligar dos trabalhadores no período de descanso, durante o qual os empregadores estão impedidos de contactar o trabalhador, salvo situações de força maior.

O que mudou, então, com estas alterações à lei laboral?

O empregador tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força maior

A violação deste dever constitui contraordenação grave

Qualquer tratamento desvantajoso, em matéria de condições de trabalho e de evolução profissional, dado a trabalhador pelo facto de exercer o direito estabelecido no número anterior, constitui ação discriminatória

As alterações ao Código do Trabalho foram propostas pelo PS, contando com os votos a favor dos socialistas, abstenção do BE e PCP, e votos contra do PSD.