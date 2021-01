A gestora Vera Pinto Pereira foi nomeada presidente do conselho de administração da Fundação EDP, em substituição de António Mexia, revelou esta sexta-feira fonte da entidade.

Vera Pinto Pereira, membro do conselho de administração executivo da EDP desde 2018, era membro não executivo do conselho de administração da Fundação EDP desde o mesmo ano e assume agora a liderança executiva da entidade.

Na equipa vão manter-se, como vogais, Miguel Coutinho e José Manuel dos Santos, segundo um comunicado enviado à Lusa.

Esta nomeação para presidente da Fundação EDP foi feita pelo conselho de administração executivo da EDP, após consulta ao Conselho Geral e de Supervisão da EDP e depois aprovada pelos acionistas.

O mandato de Vera Pinto Pereira como presidente da Fundação EDP tem duração prevista até ao final de 2022.

É com muito entusiasmo que aceito este compromisso de liderar a Fundação EDP e de reforçar a missão social que tem aproximado a instituição das suas comunidades ", afirma Vera Pinto Pereira citada no comunicado.

O mesmo texto adianta que a entidade irá “continuar a investir em projetos de cariz social, cultural e científico, com o foco, cada vez mais, na inclusão e melhoria da qualidade de vida dos portugueses”.

A Fundação EDP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, criada em 2004 pela EDP.

Tem como missões o apoio e dinamização de projetos na área social, nomeadamente sobre inclusão, na cultura, na gestão do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), e ainda no campo da ciência, com o apoio a projetos de investigação e de divulgação do conhecimento.