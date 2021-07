A modalidade do apoio à retoma progressiva que permite às empresas com quebra de atividade superior a 75% reduzir até 100% o horário de trabalho vai ser prolongada até agosto, anunciou esta quinta-feira a ministra do Trabalho.

O Governo decidiu “prolongar as atuais condições do apoio à retoma progressiva que estiveram em vigor durante o mês de junho que permitem que empresas em que exista uma quebra de faturação igual ou superior a 75%, possam reduzir o período normal de trabalho até 100%, os meses de julho e agosto”, referiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final do Conselho de Ministros.

Sublinhando que o objetivo é ajudar as empresas a manter os postos de trabalho, a ministra precisou que o apoio à retoma é prorrogado “nos intervalos que podem ir até 100%” relativamente aos meses de julho e agosto, sendo a medida sujeita a reavaliação em agosto.

O Conselho de Ministros aprovou também a prorrogação do apoio aos trabalhadores independentes da cultura e do turismo para os meses de julho e agosto, bem como, o apoio aos sócio-gerentes de empresas nestes dois ramos de atividade.

Além disto, foi também prolongado o mecanismo extraordinário do subsídio de doença covid-19 a 100% até ao final do mês de setembro.