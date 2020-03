O documento que tantos empresários esperavam acaba de ficar disponível no site da Segurança Social.

Ontem, quinta-feira, em Conselho de Ministros, foi aprovada a terceira alteração à portaria do lay-off simplificado, alargando o âmbito de aplicação deste apoio às empresas em dificuldades devido à pandemia Covid-19. Ficam aqui algumas respostas que podem ser a sua dúvida. Em algumas tivemos a ajuda do sócio coordenador do departamento Laboral da Antas da Cunha Ecija, Pedro da Quitéria Faria.

1 - O que é o lay-off simplificado?.

É uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, inspirada no lay-off previsto no Código do Trabalho, que permite às empresas a redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho. O objetivo é apoiar a manutenção dos postos de trabalho e evitar despedimentos por razões económicas durante a crise relacionada com o novo coronavírus.

2- Que empresas podem submeter pedido?

Ficaram elegíveis para este regime simplificado:

- As empresas ou estabelecimentos cujo encerramento total ou parcial tenha sido decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde,

- As empresas que experienciem uma paragem total ou parcial da sua atividade que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou a suspensão ou cancelamento de encomendas

- A queda acentuada de, pelo menos 40% da faturação, por referência ao mês anterior ou período homólogo

O diploma aprovado estipula que "durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes à sua aplicação, o empregador não pode cessar contratos de trabalho, através de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio."

3 - É só para PME's ou para micro e pequenas empresas? Há dimensão de faturação ou pessoas?

Não. O regime de lay off em vigor aplica-se a todas as empresas independentemente da sua dimensão ou faturação, com excepção do lay off onde o decréscimo de faturação superior a 40% é determinante para a elegibilidade. O diploma não cria assim, qualquer critério ou diferenciação entre empresas em função da sua dimensão ou numero de trabalhadores.

4 - Para que setores é este lay-off simplificado?

É aplicável a todos os empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do setor social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados pelo surto do vírus Covid-19, que em consequência se encontrem, comprovadamente, em situação de crise empresarial.

5 - De onde vem e quem paga ao empresário e trabalhadores?

O montante do apoio será no valor de 2/3 da retribuição ilíquida do trabalhador, com um limite mínimo do valor da retribuição mínima mensal garantida (635€) correspondente ao seu período normal de trabalho e máximo de três retribuições mínimas mensais garantidas (1.905€), sendo 70% suportado pela Segurança Social e 30% pelo empregador.

Este apoio deverá ser integralmente pago pelo empregador, sendo que a parte correspondente à Segurança Social será reembolsada, por aquela entidade, ao empregador. Esta segunda-feira, dia 23 de março, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, explicou que as empresas que aderirem ao lay-off simplificado receberão o primeiro pagamento da Segurança Social em abril. Contas feitas, o Estado vai pagar 70% do salário dos trabalhadores que as empresas mandarem para casa. Os empresários têm de adiantar o dinheiro e pedir depois o reembolso ao Estado.

Já nas situações de redução do horário, é assegurado o salário, calculado em proporção das horas de trabalho.

Durante a concessão do apoio as empresas ficam isentas da Taxa Social Única (TSU), mas os trabalhadores terão de descontar 11% para a Segurança Social.

6 - Como pode o empresário submeter o pedido?

Pela via que lhe mostrámos no início do texto. Preenchendo o formulário. Segundo o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, o apoio às empresas “será automaticamente concedido”, sendo apenas necessário um requerimento da entidade empregadora a declarar qual a situação em que se insere a empresa e identificando quais os trabalhadores que devem ser colocados em lay-off.

Não há necessidade de apresentar quaisquer outros documentos, seja de redução do período normal de trabalho, seja de suspensão do contrato”, disse o ministro.

Os serviços da Segurança Social podem posteriormente fiscalizar e pedir a comprovação da situação da empresa.

7 - Quando entra em vigor o apoio?

A entrada em vigor irá constar do decreto-lei que cria a medida, que deverá ser publicado em breve. Espera-se, no máximo, no início da semana que vem. Para já, submeta o formulário na Segurança Social.

A comparticipação da Segurança Social “será transferida, em princípio, numa data certa e os empregadores poderão adaptar a tesouraria das empresas às datas das transferências”, explicou Siza Vieira.

8 - Contará para os salários de março, que estão ser processados agora?

Não é claro. A TVI24 está a tentar esclarecer este ponto com especialistas.

9 - Qual a duração da medida?

Segundo o ministro da Economia, “esta medida estará disponível por períodos de um mês renováveis por três meses, se isso se justificar”. Inicialmente, o Governo tinha aprovado uma duração até seis meses, mas com um âmbito de aplicação menor do apoio.

10 - As empresas podem despedir?

O diploma estipula que durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes à sua aplicação, o empregador “não pode cessar contratos de trabalho, através de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio”.

Ou seja, há outros tipos de contrato que podem não estar abrangidos.

À TVI24, o sócio coordenador do departamento Laboral da Antas da Cunha Ecija, Pedro da Quitéria Faria disse que as empresas neste regime podem:

Reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho, ou suspender os contratos de trabalho, e ainda que durante a vigência das medidas, e em caso de redução do período normal de trabalho, o empregador e o trabalhador mantêm-se adstritos ao cumprimento dos respetivos deveres laborais, nos termos gerais, assim como no caso da suspensão em que se mantêm os direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efetiva prestação de trabalho. Por ultimo, vem deixar claro que durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes à aplicação das medidas de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho. Assim sendo, aparentemente, não quererá o legislador proibir outras formas de cessação de contrato de trabalho, como são exemplo, as caducidades de contratos a termo, as caducidades de contratos de trabalhadores temporários, as denuncias nos períodos experimentais e os acordos de revogação entre as partes, ficando a enorme dúvida no caso de acordo de revogação ao abrigo do Decreto Lei 220/2006, de 3 de novembro e posteriores alterações, se os acordos de revogação com fundamento em justa causa objetiva estarão ou não proibidos."

11 - Se estou sozinho e só tenho, por exemplo, um restaurante? Onde me dirijo? À SS ou é tudo online?

Toda a tramitação do lay off simplificado pode e deve ser efetuado via online. A SS apenas está a receber contribuintes através da marcação prévia telefónica, e no caso concreto não será necessária a deslocação pessoal aos seus serviços para submeter com sucesso o pedido de lay off simplificado.

12 - Aspetos ou cuidados a ter em conta?

Todos os elementos de prova para efeitos de submissão são absolutamente cruciais. A saber, segundo Pedro da Quitéria Faria.

Comunicação aos trabalhadores, por escrito, que vamos requerer o apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial (vulgarmente, lay off simplificado).

Comunicação/Requerimento Segurança Social – devemos reunir todos os documentos abaixo identificados:

- um documento excel com a identificação dos trabalhadores abrangidos (nome, número da Segurança Social, Cartão de Cidadão, NIF, morada, retribuição bruta, categoria profissional). O ficheiro deve ser zipado e ter a designação do Número de Identificação da Segurança Social da entidade empregadora.

- retirar da Segurança Social Directa a declaração em como a sociedade se encontra com a sua situação com a segurança social devidamente regularizada, assim como na Autoridade Tributária;

- proceder à digitalização de todas as cartas enviadas aos trabalhadores e preparar um documento com as mesmas.

- uma declaração do empregador e outra declaração do contabilista certificado da empresa que atestam que a empresa se encontra na situação que promove o pedido de apoio à Segurança Social

- para casos de fiscalização das autoridades competentes ter disponíveis: