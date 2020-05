A Media Capital, dona TVI, fez saber, esta sexta-feira, que não vai recorrer a mais "lay-off", no contexto da pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o grupo informou que o regime de lay-off foi apenas aplicado na área de produção audiovisual do grupo devido à “total ausência de atividade no setor”, mas que está já “está em vias de terminar” com a retoma da atividade esta semana.

A Media Capital sublinha ainda que nunca foi equacionada “a hipótese de levar a cabo qualquer medida de lay-off, total ou parcial, nas restantes áreas relevantes da atividade do grupo, TVI incluída”.

Foi sempre opção da empresa manter a atividade plena”, lê-se no texto.

"O compromisso dos acionistas da Media Capital (Prisa e Pluris Investments) com o mercado e com os profissionais que tabalham no grupo é o de total envolvimento com o país e solidariedade com o esforço nacional que vem sendo prosseguido para vencer os momentos difíceis que atravessamos, bem como com os profissionais que aqui trabalham”, sublinha o grupo.