A diretora-geral da Microsoft Portugal, Paula Panarra, afirmou esta terça-feira que a tecnológica já ajudou 271 mil portugueses a adquirir competências digitais, ultrapassando a meta inicial, e espera "chegar às 300 mil pessoas no final do ano".

Paula Panarra falava aos jornalistas no âmbito do 'Back to Business', um encontro virtual que decorreu esta manhã e onde partilhou o balanço dos programas de formação e capacitação da Microsoft, através do programa Global Skills Initiative.

"Propunhamos chegar às 100 mil pessoas durante dois anos e posso-vos dizer que já houve 271 mil pessoas que passaram por estas formações", salientou a responsável.

"Lançámos novos recursos para melhor integrar a procura e oferta no mercado de trabalho nas áreas que são procuradas e acreditamos que vamos chegar às 300 mil pessoas no final deste ano", sublinhou a diretora-geral.

"Temos muito orgulho de ver o impacto que conseguimos ter com este conjunto de ferramentas disponíveis gratuitas para os portugueses", concluiu a responsável.

Em novembro de 2020, a Microsoft assinou com o Governo português um memorando de entendimento que visa acelerar a recuperação económica.