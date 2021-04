A EDP Renováveis chegou a acordo com a GreenCoast Capital para vender uma participação de 55% num portefólio eólico nos EUA que inclui os parques Bright Stalk e Harvest Ridge, em Illinois, anunciou a empresa.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Energias de Portugal, S.A. explica que a transação pode alargar-se até aos 80% da participação, com acordo entre as partes, e que os ativos estão avaliados num total de 720 milhões de dólares (606,4 milhões de euros).

Na informação enviada à CMVM, a EDP Renováveis explica que o negócio está inserido na estratégia da companhia de reciclar capital para reinvestir na expansão.

Esta transação "está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de €8 mil milhões anunciado no Capital Markets Day da EDP, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável”, explica a empresa.

O acordo envolve um portefólio que inclui os parques eólicos Bright Stalk, com 205 MW, em operação desde 2019, e Harvest Ridge com 200 MW, em operação desde 2020, ambos em Illinois.