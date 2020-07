A Altice Portugal anunciou hoje a entrada no setor da energia, através do lançamento da Meo Energia, cujo projeto piloto teve inicio em 2019, disponibilizando um tarifário que junta energia renovável e “benefícios de comunicações”.

A Altice Portugal anuncia a expansão do portefólio disponível para clientes Meo para um novo setor de atividade: o setor da energia. Enquadrada na estratégia de diversificação do portfólio e novos negócios, é lançado o Meo Energia, através da PT Live, parceira da Altice Portugal, num tarifário que junta energia, exclusivamente produzida a partir de fontes 100% renováveis, e benefícios de comunicações” , indicou, em comunicado, a empresa.

Esta oferta está disponível, em Portugal continental, para os novos e para os atuais clientes Meo de pacotes de comunicações com telemóveis associados.

A Altice Portugal ressalvou que este serviço não chegou à Madeira e aos Açores, tendo em conta que o setor da eletricidade não está liberalizado nestas regiões.

Segundo a empresa, o piloto Meo Energia teve inicio em 02 de outubro de 2019 e “os ótimos resultados alcançados demonstraram existir uma apetência no mercado pela oferta” agora disponibilizada.

Com recurso a uma energia totalmente verde, o Meo Energia duplica “a NET dos telemóveis dos clientes” da operadora.

Numa altura em que é urgente sensibilizar as populações para as questões das alterações climáticas do planeta, a vertente da sustentabilidade transforma-se também numa filosofia para a Altice Portugal, acompanhando toda a sua atuação e incorporando-a oportunamente nas diferentes áreas onde atua”, lê-se no documento.