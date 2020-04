O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o plano de emissão de dívida pública da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) previsto no Orçamento do Estado para 2020, que entra hoje em vigor.

O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, a resolução que autoriza a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP a emitir dívida pública, de acordo com os limites e com as finalidades estabelecidas no Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março", lê-se no comunicado.