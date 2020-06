O Governo deu esta quarta-feira uma conferência de imprensa sobre a TAP, na qual participaram o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo e o coordenador do grupo de trabalho, João Nuno Mendes, que liderou as negociações na frente europeia.

De forma taxativa, Pedro Nuno Santos referiu várias vezes que a companhia aérea necessita da ajuda do Estado para sobreviver: "Sem intervenção pública, a TAP acabaria por falir".

Congratulando-se pela decisão da Comissão Europeia de permitir o empréstimo do Estado à empresa, o governante afirmou que Portugal pode não vir a necessitar da totalidade dos 1,2 mil milhões disponibilizados para a intervenção. Segundo o ministro, os restantes 200 milhões são "uma almofada" prevista no Orçamento Suplementar, e que servem para precaver o executivo de qualquer eventualidade.

A expectativa é de que não seja necessário [investir os 1,2 mil milhões de euros]", disse.

Dimensão da TAP

O ministro das Infraestruturas disse que a TAP pode ter atualmente uma dimensão superior àquela de que vai necessitar nos próximos anos, sendo esta uma das condições da Comissão Europeia para aprovar apoio.

Nós podemos ter neste momento uma empresa com uma dimensão superior àquela que são as necessidades nos próximos anos. Isto é uma condição da Comissão Europeia”, afirmou.

No entanto, o governante disse julgar ser possível apresentar à Comissão Europeia “um bom caso” que não tenha como consequência uma “restruturação excessiva da TAP”.

Sublinhando a necessidade de ajustar as dimensões da companhia aérea às suas necessidades futuras, Pedro Nuno Santos admitiu que “não seria sério” tentar passar a ideia de que uma restruturação da transportadora aérea pode ser feita sem consequências, por exemplo, nas frotas e nos trabalhadores.