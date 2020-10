A ministra da Coesão Territorial afirmou esta segunda-feira que está "de consciência tranquila" face aos descontos anunciados para as portagens das antigas SCUT e que, no atual contexto e dentro das promessas feitas, o Governo cumpriu.

Mas "é preciso perceber o contexto e as promessas que o Governo fez. Consideramos que dentro do contexto em que estamos e das promessas que fizemos, cumprimos" , acrescentou.

A governante, que se deslocou a Castelo Branco, para presidir à sessão pública de abertura da escola de queijeiros, reagia às críticas que a Plataforma Pela Reposição das Scut na A23 e A25 fez na quinta-feira, classificando os descontos nas portagens anunciados pelo Governo como um "embuste".

Questionada pela Lusa sobre as críticas que lhe foram dirigidas, a ministra disse que o Governo se comprometeu com a redução de portagens nas ex-SCUT (antigas vias sem custos para o utilizador), "para utilizadores frequentes".

Ana Abrunhosa entende que a percentagem de descontos anunciada faz parte de um caminho de redução progressiva das portagens.

Se as famílias fizerem as contas verão que no final do mês, isso representa um desconto significativo para os utilizadores frequentes, desconto esse que é ainda mais significativo ao final do ano. Para as empresas que tenham transportes de mercadorias ou transporte coletivo de passageiros é um desconto bastante significativo", sublinhou.