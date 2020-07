Investidores norte-americanos estão a ponderar comprar o TikTok à empresa chinesa ByteDance, numa tentativa de salvar a plataforma de vídeos de ser bloqueada nos EUA.

De acordo com o Financial Times, o grupo de investidores inclui as empresas de capital de risco Sequoia e General Atlantic, que estão a considerar a compra de uma posição maioritária.

Note-se que o TikTok rapidamente se tornou essencial como parte da cultura popular nos Estados Unidos, mas agora está a enfrentar a ameaça mais direta à sua expansão. E não é da parte de um concorrente, é da parte do governo norte-americano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já disse que o seu governo está a “analisar” proibir o uso da aplicação, propriedade da empresa chinesa ByteDance, reafirmando as declarações feitas pelo secretário de Estado, Mike Pompeo.

De acordo com a CNN, só nos Estados Unidos, 165 milhões de jovens utilizadores descarregaram a aplicação, que vários críticos já referiram que pode ser uma potencial ameaça de espionagem.

O TikTok recusou tais acusações, dizendo que são “infundadas”. Para reafirmar a sua independência da China, o TikTok citou o seu CEO americano, recentemente contratado, para explicar que “nunca forneceu dados ao governo chinês e nem o fariam caso fosse solicitado”.

Acusações multiplicam-se

Os Estados Unidos não estão sozinhos nas acusações ao TikTok. Na semana passada, a Índia disse que proibira a aplicação chinesa após confrontos na fronteira entre soldados indianos e chineses.

Os especialistas levantaram preocupações semelhantes sobre a abordagem de Donald Trump à Huawei, a gigante chinesa da tecnologia, dizendo que o presidente “confundiu inadequadamente” a segurança nacional com negociações comerciais".