O atual presidente executivo da Euronext Lisbon, Paulo Rodrigues da Silva, renunciou ao cargo e será substituído por Isabel Ucha a partir de 1 de janeiro, anunciou, esta terça-feira, a Euronext, em comunicado.

A Euronext anunciou hoje que o seu Conselho de Supervisão nomeou Isabel Ucha como CEO [presidente executiva] da Euronext Lisbon, CEO da Interbolsa e membro do ‘Managing Board’ da Euronext N.V”.

A decisão terá efeitos a partir de 1 de janeiro do próximo ano, segundo o comunicado divulgado pela gestora da bolsa portuguesa. Esta nomeação será sujeita à nomeação formal pela assembleia-geral extraordinária da Euronext N.V.

A decisão decorre da renúncia de Paulo Rodrigues da Silva ao cargo de presidente executivo da Euronext Lisbon, que cessará funções no final deste ano, para se dedicar a “projetos pessoais, no campo do empreendedorismo e da academia”.