O governador do Banco de Portugal (BdP) avisou esta sexta-feira que, apesar dos “progressos notáveis” alcançados nos últimos anos, a arquitetura financeira da Europa ainda tem de ser reforçada para resistir ao impacto de uma eventual crise futura.

Esta deve ser uma prioridade para os decisores políticos e as instituições relevantes, porque nada poderá ser mais destrutivo para a confiança nas instituições europeias do que as ameaças à estabilidade financeira. Em particular, é necessária uma vontade política decisiva para avançar com a conclusão da União Bancária e o desenvolvimento da União dos Mercados de Capitais”, disse Carlos Costa falando hoje durante uma conferência "O euro 20 anos depois: a estreia, o presente e as aspirações para o futuro", em Lisboa.