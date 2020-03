O Banco Central Europeu afirmou esta quarta-feira que está preparado para ajustar todas as medidas de forma adequada, se for necessário para salvaguardar as condições de liquidez no sistema bancário e para assegurar a transmissão fluída da política monetária em todas as jurisdições.

O Banco Central Europeu (BCE) publicou esta quarta-feira um comunicado em relação aos comentários formulados pelo governador do Banco Nacional da Áustria, Robert Holzmann, que disse que o BCE estava preparado para intervir no mercado de títulos soberanos caso fosse necessário.

O Conselho de Governadores do BCE foi "unânime" na sua análise que, além das medidas adotadas em 12 de março de 2020, continuará a vigiar de perto as consequências para a economia derivadas da propagação do novo coronavírus.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.