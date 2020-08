O euro baixou esta segunda-feira após o aumento da tensão entre a China e os Estados Unidos e depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado novas medidas de ajuda económica, decisão que apoiou o dólar.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1750 dólares, quando na sexta-feira quase à mesma hora seguia a 1,1772 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou esta segunda-feira a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1763 dólares.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado vários decretos executivos com medidas de ajuda económica em resposta à crise causada pela pandemia de covid-19, após republicanos e democratas terem falhado um acordo no Congresso.

Entre as medidas inclui-se uma prestação adicional de 400 dólares (338 euros) semanais para os desempregados para substituir uma ajuda de 600 dólares (cerca de 507 euros) que já tinha expirado.

No plano diplomático, a China anunciou hoje sanções contra 11 funcionários norte-americanos, por interferência nos assuntos de Hong Kong, depois de os Estados Unidos terem adotado medidas semelhantes contra várias autoridades da região semiautónoma chinesa.