Portugal poderá arrecadar 26,36 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos no âmbito do Fundo de Recuperação da União Europeia (UE), para ajudar à recuperação pós Covid-19. São 15. 526 milhões em subvenções e 10.835 milhões em empréstimos, se tivermos em conta a proposta comunitária cujo valor total ascende a um total de 750 mil milhões de euro.

De resto, há mais oito países que, no que toca às subvenções, vão receber mais que Portugal. A maior fatia do bolo total vai para Itália: 81.807 milhões de euros em subsídios e 90.938 milhões em empréstimos.

No documento a Comissão diz que o plano é "arrojado e abrangente para a recuperação europeia."

E recorda que a pandemia atingiu toda União e o mundo, mas que os impactos económicos e sociais "diferem consideravelmente entre os Estados-membros, assim como sua capacidade de absorver o choque e reagir a ele." O que, no entendimento da Comissão, "ameaça criar divergências prejudiciais entre as economias dos Estados-membros e coloca o mercado único sob fortes pressões."

No repto a uma resposta coordenada seja "rápida, ambiciosa e direcionada para onde for mais necessária", a Comissão apresenta um plano com vista a "diminuir o défice global de investimentos públicos e privados de pelo menos 1,5 trilião de euros, reparar os danos económicos e sociais imediatos causados ​​pela pandemia e colocar a União no caminho de uma recuperação sustentável e resiliente."