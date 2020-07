As dormidas em estabelecimentos turísticos na União Europeia (UE) recuaram 44% entre janeiro e abril de 2020, face ao período homólogo, com abril a apresentar uma quebra de 95% devido à pandemia da Covid-19, segundo o Eurostat.

De acordo com dados do gabinete estatístico europeu, registou-se um recuo homólogo de 44%, para 353 milhões de pernoitas em estabelecimentos turísticos – hotéis, parques de campismo e outros alojamentos – nos primeiros quatro meses do ano.

Considerando os valores mensais, as maiores quebras nas dormidas em estabelecimentos turísticos foram registadas em abril (-95%) e março (-62%), face aos mesmos meses de 2019, devido às medidas de confinamento adotadas em consequência da pandemia da Covid-19.

Aliás, antes da chegada em grande escala do coronavírus SARS-CoV-2 à Europa, as pernoitas turísticas tinham mesmo crescido 5% em janeiro e 6% em fevereiro.

Em Portugal, as noites passadas em alojamentos turísticos caíram 57,2% em março, não havendo dados para abril, depois de terem aumentado 14,5% em fevereiro.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 585.000 mortes e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.