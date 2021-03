A taxa de ofertas de emprego recuou para os 1,9% na zona euro e os 1,8% na União Europeia (UE) no quarto trimestre de 2020, com Portugal a apresentar a segunda menor (0,7%), segundo o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de vagas de emprego (1,9%) recuou face ao mesmo período de 2019 (2,2%), mas subiu na comparação com o trimestre anterior (1,7%).

Na UE, a taxa de ofertas de emprego de 1,8% entre outubro e dezembro de 2020 compara com a de 2,2% registada no quarto trimestre de 2019 e com a de 1,7% nos três meses anteriores.

Segundo o gabinete estatístico europeu, os países que apresentaram maiores taxas de emprego no quatro trimestre de 2020 foram a República Checa (5,0%), Alemanha (3,0%) e Bélgica (2,9%), tendo as mas baixas sido registadas na Grécia (0,5%) e em Portugal, Bulgária, Eslováquia, Espanha, Polónia e Roménia (0,7% cada).

A taxa de 0,7% de vagas de emprego em Portugal recuou face aos 0,9% do período homólogo, mas manteve-se estável na comparação com o terceiro trimestre de 2020.