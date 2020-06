O excedente da balança comercial de bens da zona euro recuou em abril para 2,9 mil milhões de euros, face aos 15,5 mil milhões de euros homólogos, em consequência da pandemia da Covid-19, revelou hoje o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, as exportações da zona euro para o resto do mundo recuaram 29% em abril, face ao mesmo mês de 2019, para os 136,6 mil milhões de euros e as importações diminuíram, por seu lado, 24,8% para os 133,7 mil milhões de euros, o que resultou num excedente de 2,9 mil milhões de euros.

Na União Europeia (UE), o excedente da balança comercial externa de bens registado em abril foi de 200 milhões de euros, face ao de 12,9 mil milhões de euros de abril de 2019.

As exportações de bens para fora da UE atingiram os 125,4 mil milhões de euros, menos 28,2% do que em abril do ano anterior, e as importações recuaram 22,7%, para os 125,1 mil milhões de euros.

Em consequência das medidas de confinamento adotadas devido à pandemia da Covid-19, o comércio entre países da zona euro caiu 32,2%, para os 112,4 mil milhões de euros, e entre Estados-membros da UE recuou 32,0%, fixando-se nos 175,2 mil milhões de euros.