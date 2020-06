O concelho de Braga foi, em 2019, o quarto mais exportador do país, atingindo os 1,7 mil milhões de euros, um valor que mais do que duplicou desde 2013, anunciou esta quarta-feira o presidente da câmara.

Segundo Ricardo Rio, o quarto lugar é a classificação “oficial”, mas o concelho de Braga teria direito ao terceiro se fossem contabilizados os 500 milhões de euros exportados pela tecnológica do setor automóvel APTIV.

A APTIV exporta tudo a partir de Braga mas, como tem sede em Lisboa, as contas são imputadas a Lisboa”, referiu o autarca.

Falando na videoconferência de imprensa de apresentação das atividades e contas de 2019 da InvestBraga, a Agência para a Dinamização Económica de Braga, Rio lembrou que em 2015 o concelho ocupava a 12.ª posição no ranking exportador nacional.

Temos vindo a registar um crescimento muito sustentado todos os anos, que nos permite passar vários concelhos com vocação exportadora histórica, como Setúbal e Maia”, sublinhou.

Em 2018, as exportações de Braga foram de perto de 1,6 mil milhões de euros.

Ricardo Rio destacou ainda a descida do número de desempregados, que, em seis anos, passou de perto de 15 mil para cerca de seis mil.

No entanto, ressalvou que, atualmente, e por causa da crise pandémica, o número de desempregados já deve ascender a mais de sete mil, atingindo valores muito próximos de 2017.

A InvestBraga abrange quatros áreas de negócio, através da Agência para a Dinamização Económica de Braga, da Startup Braga, do Centro da Juventude e do Altice Forum Braga.

Em 2019, o Altice recebeu 17 feiras e exposições, com 246 mil visitantes, a par de 61 espetáculos e concertos, a que assistiram quase 112 mil pessoas.

Acolheu ainda 120 congressos e eventos e sete realizações desportivas, num total de 299 mil visitantes.

No total, foram 205 eventos e 417 visitantes, sem contar com os 150 mil que também por ali passaram por ocasião das Festas de S. João.

“São números impressionantes”, referiu o administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva, sublinhando que o Altice Forum Braga é a segunda maior sala de espectáculos do país e o maior auditório do norte.

Já a Startup Braga contribuiu para a criação de 180 novos empregos em 2019, número que ascende a mais de 600 se se contabilizar o período desde 2014.

O Centro da Juventude/ Pousada da Juventude, depois de obras de remodelação, reabriu em finais de 2019, tendo registado, nos dois últimos meses, 700 dormidas.

Na videoconferência de imprensa de hoje, foi ainda anunciada a criação do portal “Work in Braga”, que pretende atrair, criar e reter talento no concelho, através da divulgação de ofertas de emprego e de mão-de-obra.

Atualmente, o portal já tem cerca de 200 vagas ativas.