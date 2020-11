A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) fez, nesta sexta-feira, um alerta sobre o envio de e-mails fraudulentos que têm estado a ser enviados a alguns contribuintes contendo mensagens falsas sobre o pagamento de reembolsos.

Alguns contribuintes têm recebido e-mails fraudulentos, supostamente provenientes do endereço info@portaldasfinancas.pt nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido. Estas mensagens são falsas. Em caso algum deverá efetuar essa operação”, refere a AT numa mensagem publicada na sua conta oficial do Twitter.