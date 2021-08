A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta quarta-feira a síntese de execução orçamental até julho, depois de ter registado um défice de 7.060 milhões de euros no primeiro semestre impactado pela terceira vaga da pandemia.

Até junho, o défice das contas públicas ascendeu a 7.060 milhões de euros, agravando-se em 150 milhões de euros face ao período homólogo, refletindo o impacto das medidas de mitigação da pandemia de covid-19, segundo indicou em julho o Ministério das Finanças no comunicado que habitualmente antecede a divulgação dos dados da execução orçamental.

A evolução do saldo até junho refletiu um crescimento de 5,7% da despesa primária, acima dos 4,6% do crescimento da receita.

A despesa primária apresentou um crescimento de 5,7%, refletindo as medidas extraordinárias de apoio à economia”, refere o comunicado, acrescentando que, do lado da receita, o crescimento de 4,6% resulta “do desconfinamento no período mais recente e também do efeito base associado aos impactos negativos do confinamento no período homólogo”.