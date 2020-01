Mais de 42.700 candidaturas foram apresentadas ao Converte+, medida que apoia as empresas na transformação de contratos a prazo em contratos sem termo, abrangendo 8.350 empresas, anunciou esta segunda-feira no parlamento a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

O prazo de candidaturas à medida termina esta segunda-feira e "cerca de 44% dos pedidos apresentados pelas empresas correspondem a contratos com duração inferior a um ano", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho e Segurança Social, onde está a ser ouvida no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

A medida consiste num apoio financeiro com valor equivalente a quatro vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo até um limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 3.050,32 euros.

São elegíveis os contratos a prazo celebrados até 19 de setembro, antes do Converte+ ter entrado em vigor.

Podem também candidatar-se as empresas que tenham convertido contratos no âmbito da medida Contrato-Emprego.

Este apoio poderá ser aumentado em 10% nos casos em que se trate de trabalhador com deficiência e incapacidade, que integre família monoparental, cujo cônjuge se encontre desempregado ou quando se trate de um posto de trabalho em território economicamente desfavorecido, entre outras situações.

A medida previa desde logo a possibilidade de reforço da dotação inicial que era de 30 milhões de euros.

As empresas que receberem o apoio ficam obrigadas a manter o contrato de trabalho em causa, bem como o nível de emprego, por dois anos.