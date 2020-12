Ilda Nunes é desde setembro a nova provedora da Santa Casa da Misericórdia de Paris, num momento em que os pedidos de ajuda "aumentaram imenso", apesar de ainda haver "uma certa vergonha" na comunidade portuguesa em pedir apoio.

[Os pedidos] aumentaram imenso, muito. [...] Há pessoas que estavam com contrato de duração determinada e ficaram sem trabalho e mesmo que tenham subsídio de desemprego é muito curto. E muitas pessoas que trabalham sem declarar e, a partir do momento em que não há trabalho, acabou-se. Não têm rendimentos" , afirmou Ilda Nunes, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Paris, em entrevista à agência Lusa.

A provedora não gosta de falar em números, mas arriscou um "aumento entre 25 a 30%" dos pedidos de ajuda "em tempo normal" entre a comunidade portuguesa em França.

Ilda Nunes chegou a França aos 15 anos e é atualmente professora de Francês, sendo uma figura ativa na comunidade portuguesa na região parisiense. Em 2011 tornou-se secretária-geral da Santa Casa da Misericórdia e, este ano, foi eleita a nova provedora da instituição.

É uma bela causa, porque vejo a Misericórdia como uma instituição que se preocupa com os outros. A Misericórdia é equivalente a partilha, solidariedade e empatia com as pessoas que sofrem", indicou a provedora eleita no mesmo ano em que a organização de apoio à comunidade portuguesa comemorou 25 anos.