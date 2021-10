A Frente Comum convocou esta quarta-feira os trabalhadores da Função Pública para uma Greve Nacional, no próximo dia 12 de novembro.

Em comunicado, a estrutura sindical denuncia e repudia veementemente a intenção do Governo de alterar a posição de entrada e o desenvolvimento na carreira de Técnico Superior.

"Esta atitude, de total desrespeito pelas Estruturas Representativas dos trabalhadores – dá-se prioridade à publicidade em detrimento de um processo negocial sério", avança a Frente Sindical.

Este sindicato sublinha que está a decorrer o processo de Negociação Geral Anual e esta atitude traduz-se "como mais uma afronta aos trabalhadores e como uma confirmação da falta de seriedade com que o Governo encara a mesa das negociações".

A Frente Comum sublinha ainda a ausência de propostas que respondam "aos problemas com que todos os trabalhadores da Administração Pública se confrontam, o que ilustra a falta de vontade política por parte do governo em resolver as questões que se lhes colocam".