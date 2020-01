Um novo estudo da União Europeia revela que dois em cada dez portugueses não tem dinheiro para fazer face aos custos de aquecimento da casa.

Muitas casas estão sem opções que permitam uma vida mais confortável, sobretudo no caso de idosos que vivem sozinhos.

"Ligo o aquecedor a gás e não faço mais nada", conta à TVI Laura Maria, que vive sozinha numa casa centenária.

Aos 73 anos, esta mulher, que vive no centro histórico de Vila Real, passa muitas horas numa pequena sala com o aquecedor elétrico ligado e, muitas vezes, também com uma braseira.

Portugal é o quinto país da União Europeia com dificuldades para aquecer devidamente as suas casas.