O secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor afirmou esta quinta-feira que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai receber este ano cerca de 30 viaturas, estimando-se que a frota esteja totalmente renovada em 2023.

João Torres falava na falava na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Tivemos a oportunidade em 2019 de dar início à renovação da frota automóvel da ASAE", com 28 viaturas, começou por dizer o secretário de Estado.

Durante este ano estão previstas mais "30 viaturas", sendo que a "expectativa do Governo" é de "renovar integralmente a frota automóvel da ASAE" em 2023, acrescentou.

O governante disse que está em curso uma candidatura à modernização do laboratório de segurança alimentar da ASAE, no montante de 900 mil euros.

João Torres acrescentou que vai ser iniciada a formação de 20 novos inspetores da ASAE em março e ainda durante este ano entrarão em funções novos inspetores.