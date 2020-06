O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, considerou esta segunda-feira “manifestamente insuficiente” a regra de admissões na função pública de uma entrada por cada saída e lamentou a falta de resposta do Governo em matéria de rendimentos e precariedade.

“[a regra de uma admissão por cada saída] É uma medida manifestamente insuficiente”, começou por referir Sebastião Santana no final de uma reunião com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, precisando que ao fim de uma década em que a administração pública perdeu milhares de trabalhadores é necessário contratar os trabalhadores que façam falta.

Há muitos serviços perfeitamente depauperados e é importante que, em vez da regra sai um entra um, se contratem os trabalhadores que forem objetivamente necessários nos serviços. Numa grande parte deles esta regra não chega”, afirmou o dirigente sindical.

Sebastião Santana indicou ter questionado a ministra sobre o facto de ter admitido que em 2021 poderia não haver condições para proceder a uma atualização salarial de 1%, mas este é um tema que apenas será tratado na sede das negociações anuais no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

Ainda assim, relativamente a esta matéria, o dirigente sindical sublinhou que os salários de todos os trabalhadores “devem ser uma prioridade”, nomeadamente “neste momento em que é necessário dar uma resposta à crise”.

Neste contexto, lamentou que a proposta de orçamento suplementar, que é aprovada na terça-feira e que enquadra o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), “tanto quanto foi dito”, não apresente “qualquer resposta”.

Ainda que considere positiva a intenção do Governo, contemplada no PEES, de integração de 2.700 trabalhadores precários da saúde contratados para ajudar na resposta à pandemia, Sebastião Santana precisou que “o número é manifestamente insuficiente” tendo em conta as necessidades e as situações de precariedade.

Sebastião Santana adiantou ainda que a falta de respostas do Governo vai ser analisada numa reunião da Coordenadora da Frente Comum, marcada para esta terça-feira.

Amanhã [terça-feira] temos reunião da Frente Comum para decidir o que fazemos com [o conteúdo] desta reunião porque entendemos que o Governo devia ir muito mais longe do que está a ir”, precisou.