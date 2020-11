Os vereadores do PS na Câmara de Braga propuseram esta segunda-feira a criação de um fundo municipal de apoio direto aos pequenos comerciantes e empresários da restauração, face às dificuldades decorrentes da pandemia de covid-19.

Na reunião quinzenal do executivo, o PS, pela voz do vereador Artur Feio, propôs ainda, para 2021, a isenção da derrama à restauração e comércio e o congelamento efetivo de todas as tarifas de água e lixo.

Em relação ao fundo municipal de apoio, Artur Feio apontou o exemplo da Câmara de Lisboa, propondo que o montante a disponibilizar pelo município de Braga seja proporcional à dimensão de um concelho e de outro.

A Câmara de Lisboa anunciou um apoio de 20 milhões de euros, a fundo perdido, às empresas e empresários em nome individual do setor do comércio e restauração, com um volume de negócios até 500 mil euros e quebras de faturação, entre janeiro e setembro de 2020, acima de 25%.

Pensámos na mesma escala para Braga”, referiu Artur Feio.

Para o PS, este fundo, a par da isenção de derrama e da suspensão do pagamento das tarifas de água e lixo, são “medidas fundamentais” para ajudar a alavancar os negócios.

O ano de 2021 será de muitas incertezas e muitas dúvidas”, alertou.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse que as propostas do PS serão analisadas na próxima reunião do executivo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.381 pessoas dos 217.301 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.