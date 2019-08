Nadia Calviño já não é candidata à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). O governo espanhol anunciou esta sexta-feira, quando já decorrem as votações, que a ministra das Finanças espanhola se retira da corrida.

Espanha estará sempre disposta a promover o consenso entre os países da União Europeia para eleger uma candidatura comum à direção do Fundo Monetário Internacional. Como tal objetivo, anunciamos que o governo aposta por conseguir um acordo europeu, sem que a ministra das Finanças Nadia Calviño participe na fase seguinte", informou em comunicado o Executivo. "O governo de Pedro Sanchez continuará a trabalhar para impulsionar a gestão dos organismos internacionais e considera uma honra que qualquer um dos seus governantes possa ser considerado, agora e no futuro, como uma garantia ao mais alto nível para o seu funcionamento", refere a mesma nota.

A primeira ronda de votações terminou sem consenso e terá de ser repetida. Dada a dificuldade em chegar a uma maioria qualificada, Espanha decidiu retirar a sua representante, tal como já tinha feito Mário Centeno, que na noite de ontem anunciou que ficava de fora da votação.

Para escolher um candidato 🇪🇺 para dirigir FMI como noutras decisões na UE devemos procurar consensos. Quero contribuir para isso, pelo que decidi não participar nesta fase do processo - a votação de amanhã. Continuo disponível para trabalhar numa solução aceitável para todos. — Mário Centeno (@mariofcenteno) August 1, 2019

Mantêm-se assim a votos o holandês Jeroen Dijsselbloem, antigo presidente do Eurogrupo, o governador do banco central finlandês, Olli Rehn, e a búlgara Kristalina Georgieva, atual 'número dois' do Banco Mundial. Georgieva terá o apoio dos franceses, encarregados do processo de escolha do líder do FMI, mas a idade avançada da candidata estará a fazer hesitar os restantes países. Recorde-se que, tradicionalmente, o líder do Fundo Monetário Internacional é natural de um país europeu.