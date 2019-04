Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana.

O preço do gasóleo deverá subir 1,5 cêntimos por litro e, no caso da gasolina, o aumento poderá chegar a 2,5 cêntimos por litro, segundo as informações divulgadas pela imprensa económica esta sexta-feira.

Estes aumentos refletem a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o brent chegou a ultrapassar os 75 dólares por barril.