Depois das subidas recentes, os combustíveis vão descer significativamente a partir de segunda-feira.

O preço do gasóleo vai baixar 2 cêntimos. Já a gasolina descerá 1,5 cêntimos.

Já na semana corrente houve um alívio considerável na gasolina (-3 cêntimos), depois de semanas de grandes aumentos no preço por litro.

A propósito, os automóveis têm sido um instrumento da política fiscal de vários governos e o Orçamento do Estado para 2019 não é exceção.

As tributações autónomas para carros de empresa vão subir 50%, mas também os combustíveis vão manter um contributo importante em termos de receita. O ISP vai continuar a ser muito pesado e o adicional que era suposto descer com o aumento do valor do petróleo não desaparece das contas de Mário Centeno.

Os combustíveis estão ao nível mais alto dos últimos quatro anos. Mais de metade do que pagamos por litro ao abastecer vai para impostos.