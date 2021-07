Desde 2012 que os preços do gasóleo e da gasolina não eram tão altos em Portugal.

Desde o início do ano, as cotações do petróleo aumentaram quase 50 por cento e o preço para o consumidor cresceu à volta de 15 por cento.

Os analistas referem que os preços vão continuar em fase crescente.

Para esta segunda-feira, é esperada uma subida de um cêntimo na gasolina - o preço médio da gasolina simples 95 deve ir para os 1,66 euros o litro -, enquanto que o preço gasóleo se mantém inalterado, nos 1,448 euros em média.

Segundo o Diário de Notícias, os valores devem-se à subida das cotações de petróleo no mercado internacional e ao peso dos impostos no preço final dos combustíveis em Portugal.