Já nos vamos habituando, também como consequência do desacelerar a fundo da atividade económica provocada pela pandemia, que os combustíveis desçam de preço. Na próxima segunda-feira a descida será mais ligeira, no caso do gasóleo, e quase inalterado, no caso da gasolina, segundo o Negócios.

Mas a verdade é que a TVI24 foi fazer as contas, e de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, desde o início do ano o preço do litro de gasóleo simples já caiu cerca de 13% e o da gasolina simples 95 desceu mais de 16%.

E se a pandemia Covid-19 fez travar a fundo a economia mundial, concretamente a produção de países como a China e os EUA, com um impato enorme na procura de petróleo, a matéria-prima, a "guerra" entre a Arábia Saudita e a Rússia com anúncios - ou ameaças - sucessivas de aumento da produção também da uma grande ajuda para esta quebra no valor que todos acabamos por pagar quando vamos abastecer o carro. É a lei da oferta e procura a funcionar. Muito menos procura e o mercado "inundado" com mais oferta. Logo, preços a descerem.

Ontem, quinta-feira, o presidente da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, disse que a procura de petróleo no mercado mundial está a entrar em “queda livre”. Declarações que tiverem impacto nas cotações da matéria- prima. Em Londres, o Brent, que serve de referência às importações portuguesas desceu a pique. Desde o início do ano já perdeu 60%, desde os 66,25 dólares a que cotava a 2 de janeiro, para os 26,20 dólares o barril desta sexta-feira, segundo dados da Bloomberg.

Pelos dados da Direção Geral de Energia e Geologia, na passada segunda-feira o Preço de Venda ao Público, média nacional no Continente, do gasóleo simples era de 1,233 cêntimos por litro, menos 4,2 cêntimos do que na semana anterior.

Pela mesma ordem de ideias, na segunda-feira dia 23 de março, a gasolina simples 95, tinha caído 8 cêntimos por litro na bomba, face à semana anterior para 1,317 euros por litro.