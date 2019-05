Segunda-feira há descida do preço dos combustíveis. Com carro a gasolina ou a gasóleo, se conseguir, abasteça segunda-feira. A manter-se o cenário desta manhã de sexta-feira, a previsão é de uma descida de 2 cêntimos por litro na gasolina e mais 0,5 cêntimo por litro no caso do gasóleo.

Uma das razões para a descida, dizem os analistas, pode ser o anúncio feito pela a Agência Internacional de Energia (AIE) esta quinta-feira de que a procura do ouro negro vai abrandar.

O regulador internacional referiu, em um relatório mensal citado pela Bloomberg que, atualmente, “a oferta parece estar adequada ao mercado”, mas reduziu as previsões da procura mundial de petróleo neste ano e no próximo, “devido às menores perspetivas de crescimento globais, preocupações em tornos das relações comerciais internacionais, preços altos do petróleo e uma revisão em baixa dos dados para a economia chinesa", justifica a AIE.

Em Londres, o petróleo Brent - que serve de referência às importações portuguesas - caiu 56 cêntimos por barril e esta sexta-feira está a cotar em 70,71, dólares.

A confirmarem-se estas descidas, a gasolina simples 95 inverte trajetória de alta que mantinha desde o início do ano - há 18 semanas. No início desta semana o Preço Médio de Venda ao Público (PVP) no continente era de 1,573 euros.

Já o gasóleo simples, tinha no dia 6 de maio um PVP de 1,396 euros por litro, a subir há cinco semanas.