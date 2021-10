A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu três equipamentos de abastecimento de combustível em estações de serviço de Braga, Santa Maria da Feira e Viseu, pelo crime de especulação, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE informou ter detetado, “em flagrante delito, três equipamentos de abastecimento de combustível (gasóleo e gasolina) em prática especulativa, em estações de serviço, localizadas nos municípios de Braga, Santa Maria da Feira e Viseu”.

No local, inspetores da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), da ASAE, constataram que, “no início de cada abastecimento, após o reinício (reset) do contador, antes de ser pressionado o manípulo da agulheta do equipamento pelo utilizador, o contador alterava-se automaticamente, iniciando a contagem em valores acima de zero”.

A entidade detalhou que, “em alguns casos, a contagem do pagamento iniciava-se nos cinco ou seis cêntimos, em outros, a contagem chegava a iniciar-se nos 0,95 euros, previamente a qualquer tipo de abastecimento ‘real’ de combustível”.

Os equipamentos apreendidos vão ser alvo de perícia técnica, uma vez que tinham sido sujeitos a controlo metrológico este ano e exibiam os respetivos selos de validade e de conformidade com as regras.

Desta forma, estão em causa indícios dos crimes de especulação e de falsificação de notação técnica, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público, explicou a ASAE.